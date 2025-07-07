Курс юаня к рублю на текущую неделю — прогноз эксперта банка

На валютную пару юань — рубль на текущей неделе будут оказывать влияние различные факторы, включая планы Минфина РФ по продаже валюты и золота, и слабая динамика экспорта, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Влияние на стоимость пары рубль-юань оказывают новости о том, что, начиная с понедельника и до августа, Минфин России планирует направить на продажу иностранной валюты и золота эквивалент 18,77 млрд руб. в рамках бюджетного правила, отмечает эксперт.

При этом, наоборот, против рубля, во-первых, слабая динамика экспорта, во-вторых, также снижающийся (после окончания периода налоговых выплат) спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. При этом высокий спрос на рублевые активы, в свою очередь, играет на стороне национальной валюты, удерживая ее курс в узком коридоре ослабления, подчёркивает Тимошенко.

«Юань поддерживают новости о том, что Китай быстро подрывает лидерство США в технологической глобальной гонке, в частности, в области разработки и внедрения искусственного интеллекта. Кроме того, юань в меньшей степени подвержен волатильности в связи с изменением нефтяных цен, поскольку, по последним новостям, прошла информация о том, что Китай продолжает покупать нефть у Ирана, несмотря на ужесточение санкций», — высказывает свое мнение эксперт.

Торговый диапазон юаня с 7 по 11 июля составит 10,8-11,2 рубля, спрогнозировал Тимошенко.