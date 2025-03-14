Скандал с женой и стрельба: конфликт у детсада начал папа одного из малышей

Папа одного из малышей оказался стрелявшим у детсада в Новой Москве

Около детсада на улице Липовый Парк в столичном поселке Коммунарка мужчина начал конфликт с матерью своего ребенка, а затем он стрелял из травматического пистолета в сторону ее знакомого, сообщает пресс-служба московского главка СКР.

Никто из детей в данном ЧП не пострадал.

По данному факту начали доследственную проверку. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте инцидента.

По информации «112», стрельбу устроил 37-летний Юрий А. в Bilingual Kids Academy, где занимается его сын. В пятницу забирать малыша из сада пришла мама. Воспитатели ее раньше не видели, потому позвонили отцу мальчика. Мужчина быстро пришел в детсад, он был на взводе и поскандалил с супругой, а также попытался выволочь ее на улицу.

Охрана и воспитатели вытолкали агрессора из помещения. Около крыльца он наткнулся на группу поддержки жены, тогда завязалась драка, переместившаяся за угол здания, где и прозвучал выстрел.

Раненого в конфликте осмотрели медики скорой помощи, а стрелявшего задержали.