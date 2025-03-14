Опубликовано видео с места стрельбы около детсада в Новой Москве

Telegram-канал «Коммунарка» разместил видеоролик с последствиями стрельбы возле детского сада. Местный житель бегал вокруг детской площадки и стрелял из травматического оружия.

Днем в пятницу стрельба произошла у детского сада Bilingual Kids Academy на улице Липовый Парк. Ранен мужчина.

На видео мужчина бегает по двору, затем его начинают преследовать прохожие. Злоумышленника догоняют и начинают бить. Затем все успокаиваются.

До приезда полиции стрелок дошел до лавочки и сидя ждал силовиков.