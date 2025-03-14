Неизвестный ворвался в детский сад в Новой Москве и начал стрелять

Неизвестный открыл стрельбу в детском саде в Новой Москве

Злоумышленник ворвался в детский сад в столичном поселке Коммунарка и выстрелил в мужчину, сообщает РЕН ТВ .

Пострадавший ранен в ногу из огнестрельного оружия.

По данным «112», стрельба произошла в учреждении Bilingual Kids Academy на улице Липовый парк. На месте уже работают сотрудники силовых ведомств.

Уточняется, что преступник проник в помещение и выстрелил в первого попавшегося — им оказался мужчина по имени Антон Ж.