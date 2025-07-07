Ликсутов: на выставке ИННОПРОМ Москва представила достижения в медицине

Москва традиционно играет ключевую роль в развитии российской медицинской промышленности. В этом году на 15-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ восемь профильных компаний продемонстрировали свои инновационные разработки на стенде правительства Москвы, внося вклад в технологическое развитие отечественного производства, сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению Сергея Собянина город активно поддерживает предприятия фармацевтической и медпромышленности, предоставляя им эффективные меры стимулирования.

«Благодаря этому растет выпуск критически значимой продукции: по результатам января — мая 2025 года объем производства медицинских изделий и оборудования увеличился на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что сотрудничество с Москвой помогает внедрять передовые технологии и привлекать научные коллективы к созданию инновационных решений.

Сегодня производители могут воспользоваться различными инструментами поддержки, включая помощь в поиске площадок для размещения, привлечении инвестиций, закупке оборудования, выходе на международные рынки и развитии бизнеса.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, медицинская промышленность занимает значимое место в экономике Москвы и России в целом.

«Сегодня Москва — лидер по объему выпуска медизделий и оборудования. Только за последние пять лет объем производства такой продукции вырос более чем в 3,4 раза», — сказал Гарбузов.

Среди экспонатов выставки — бионические протезы от резидента ОЭЗ «Технополис Москва», компании «Моторика». Устройства управляются с помощью мио-датчиков, считывающих электрические импульсы сохранившихся мышц руки.

Компания «КОНМЕТ» представила имплантаты для стабилизации позвоночника, современную систему коррекции сколиоза, зубные имплантаты, а также изделия для остеосинтеза и восстановления костных дефектов, применяемые в челюстно-лицевой хирургии, онкологии и травматологии. Ассортимент включает как серийные, так и индивидуальные имплантаты, созданные с использованием 3D-печати.

Завод «РИТМ» показал высокотехнологичные слуховые аппараты с бинауральной синхронизацией, адаптивным шумоподавлением и расширенными настройками. Также были представлены автоматические бесканальные модели с естественным звучанием, предназначенные для пациентов с тяжелыми формами потери слуха.