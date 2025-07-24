Суд арестовал девушку, участвовавшую в избиении подростка в «Лосином острове»

Суд в Балашихе отправил под стражу 21-летнюю девушку, которая принимала участие в массовом избиении 17-летнего подростка в парке «Лосиный остров», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Ее обвиняют в совершении избиения несовершеннолетнего из хулиганских побуждений. Девушку отправили под стражу на два месяца. Она будет в СИЗО до 22 сентября.

Ранее полицейские вычислили еще двух человек, которые участвовали в избиении подростка. Это жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения. Их задержали, предъявив обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

17 июля в больницу поступил избитый в парке «Лосиный остров» подросток. Ребенок сначала не хотел давать показания. Однако при повторном разговоре с полицейскими он рассказал, кто и где его избил.