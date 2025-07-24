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Задержаны еще двое участников массового избиения подростка в «Лосином острове»

Правоохранители установили личности еще двух подозреваемых в избиении 17-летнего подростка в парке «Лосиный остров» в столичном регионе. Их задержали, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Задержанные — жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Были проведены допросы. Фигуранты признали свою вину.

До этого такое же обвинение было предъявлено 21-летней девушке. Она принимала участие в избиении подростка. 24 июля следствие попросит суд арестовать ее.

Правоохранители продолжают устанавливать личности всех участников преступления.

17 июля в больницу поступил избитый в парке «Лосиный остров» подросток. Ребенок сначала отказывался писать заявление, но затем согласился рассказать, что случилось.