В Мариуполе завершают восстановление девятиэтажного дома

Строители завершают восстановление девятиэтажного жилого дома в Центральном районе Мариуполя, пострадавшего в ходе боевых действий в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Большая часть восстановительных работ в доме завершена. Строителям осталось обновить фасад. Кроме того, в рамках программы 51 квартиру отремонтируют под ключ.

Наиболее тяжелые повреждения получил второй подъезд: там произошли обрушения плит перекрытия и пожары. В первую очередь строители отремонтировали крышу, установили новые окна и восстановили отопление.

Затем они усилили конструктивные элементы, заменили разрушенные плиты перекрытия и возвели стены второго подъезда. В восстановленной части дома смонтировали кровлю и окна. Также заменили системы электроснабжения и канализации, выполнили отделку мест общего пользования и отремонтировали отмостку.

Все этапы восстановления контролируют специалисты технадзора Подмосковья. За время работ они совершили более 70 выездов на объект, проверяя качество и соблюдение установленных требований.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Министр также поблагодарил команду за готовность браться за новые задачи, самоотдачу и высокий результат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.