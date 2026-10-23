сегодня в 17:23

Студентов Подмосковья пригласили на чемпионат по финансовой кибербезопасности

Студенты вузов и колледжей Подмосковья могут подать заявки на молодежный чемпионат «Кибербезопасность в финансах» до 3 декабря. Участники поборются за денежные призы и подарки от ведущих технологических компаний, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Регистрация на молодежный чемпионат «Кибербезопасность в финансах» открыта для студентов любых курсов вузов и колледжей, которые обучаются по направлениям информационной безопасности и IT-технологий.

Командам необходимо подать заявку до 3 декабря на сайте киберчемпионата Молодежной программы 365. Участники смогут побороться за денежные призы и подарки от ведущих технологических компаний. Путь к финалу включает несколько этапов.

Работы оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут руководители Банка России и топ-менеджеры крупнейших финансовых и IT-структур России.

Будущие IT-специалисты смогут проверить свои силы в условиях, максимально приближенных к реальным киберугрозам, и получить опыт под руководством ведущих экспертов финансового сектора.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.