Студентов Подмосковья пригласили на чемпионат по финансовой кибербезопасности
Фото - © Изображение сгенерировано нейросетью ГигаЧат/пресс-служба ГУРБ МО
Студенты вузов и колледжей Подмосковья могут подать заявки на молодежный чемпионат «Кибербезопасность в финансах» до 3 декабря. Участники поборются за денежные призы и подарки от ведущих технологических компаний, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Регистрация на молодежный чемпионат «Кибербезопасность в финансах» открыта для студентов любых курсов вузов и колледжей, которые обучаются по направлениям информационной безопасности и IT-технологий.
Командам необходимо подать заявку до 3 декабря на сайте киберчемпионата Молодежной программы 365. Участники смогут побороться за денежные призы и подарки от ведущих технологических компаний. Путь к финалу включает несколько этапов.
Работы оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут руководители Банка России и топ-менеджеры крупнейших финансовых и IT-структур России.
Будущие IT-специалисты смогут проверить свои силы в условиях, максимально приближенных к реальным киберугрозам, и получить опыт под руководством ведущих экспертов финансового сектора.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.