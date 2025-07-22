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Девушка задержана после массового избиения подростка в «Лосином острове»

Полицейские задержали 21-летнюю девушку после массового избиения подростка в парке «Лосиный остров» в столичном регионе. Также были установлены личности всех участников инцидента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

17 июля доктора сообщили полицейским, что к ним привезли подростка 2008 года рождения. В парке «Лосиный остров» его избили неизвестные.

Молодой человек не захотел писать заявление и указывать подробности. Однако правоохранители обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором неизвестные издеваются над пострадавшим, бьют его и угрожают.

Тогда подростка в присутствии родителя опросили еще раз. В результате разговора стало известно, кто и где его избил.

Силовики провели задержание девушки 2004 года рождения. Ее соучастников тоже планируют задержать.

Пресс-служба прокуратуры Московской области отмечала, что избиение случилось в квартале Абрамцево в подмосковном городе Балашиха. Было открыто уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ведомство контролирует ход и результаты расследования.