Более тысячи школьников Подмосковья прошли трек «Орленок-Лидер»

Более тысячи школьников Московской области приняли участие в треке «Орленок-Лидер» программы «Орлята России». В начале учебного года дети вместе с педагогами изучали качества лидера и учились принимать совместные решения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники трека «Орленок-Лидер» программы «Орлята России» обсуждали с педагогами качества лидера и учились работать в команде. Занятия прошли в начале учебного года и объединили более тысячи школьников Подмосковья.

Ребята участвовали в кинолектории «Настоящий лидер» и акции «Говорим и показываем», выполняли творческие задания «Эликсир вдохновения» и «Алфавит лидера». Они также проходили командные испытания, участвовали в морском путешествии и экспедиции за знаниями, разрабатывали собственный «Кодекс лидера» и проекты городов Мечты, Дружбы и Лидеров. Отдельные творческие мастерские провели наставники «Движения Первых».

В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что занятия помогают детям развивать ответственность, навыки общения и сотрудничества, учиться поддерживать друг друга и вместе достигать целей.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.