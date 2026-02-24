Студентка выпала из окна общежития РАНХиГС в Москве и скончалась
Фото - © Медиасток.рф
В Москве девушка выпала из окна общежития Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В результате падения она скончалась, сообщает «112».
Погибшей было 25 лет. Она упала с восьмого этажа здания.
На данный момент на место происшествия едут сотрудники экстренных служб.
Ранее подросток зарезал спящую мать и спрятал ее тело в Архангельской области. Задержанный уже признал свою вину.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.