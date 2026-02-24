сегодня в 14:52

Студентка выпала из окна общежития РАНХиГС в Москве и скончалась

В Москве девушка выпала из окна общежития Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В результате падения она скончалась, сообщает « 112 ».

Погибшей было 25 лет. Она упала с восьмого этажа здания.

На данный момент на место происшествия едут сотрудники экстренных служб.

