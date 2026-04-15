С актера Артура Смольянинова принудительно взыскивают более 142 тысяч рублей

В эту сумму входят невыплаченный кредит и штрафы за несвоевременную оплату нарушений правил дорожного движения.

Согласно судебным и иным материалам, в отношении актера открыто шесть исполнительных производств. Одно из них прекращено — в том числе по причине невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии у него денежных средств. Речь идет о взыскании задолженности по кредиту, взятому в Сбербанке.

Ранее Смольянинова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ.

*Лицо признано в РФ иноагентом, а также внесено в перечень террористов и экстремистов.

