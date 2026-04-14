Смольянинова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд Москвы вынес приговор актеру Артуру Смольянинову* по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщает «Осторожно, новости» .

По данным следствия, фигурант в декабре 2022 года дал интервью, в котором рассказал заведомо ложную информацию о ВС РФ. В прениях его называли «предателем Родины». Также ему припомнили тот факт, что он уклонился от призыва на службу и бросил детей.

Обвинение запрашивало для актера наказание в виде 9 лет и 10 месяцев колонии и запрета выкладывать материалы в интернет после освобождения. Суд заочно приговорил его к 8 годам.

Также актера обвиняют в участии в «террористическом сообществе» из-за работы в Антивоенном комитете России**. В 2022 году Смольянинов* покинул РФ и перебрался в Латвию. Он объявлен в международный розыск.

*Лицо признано в РФ иноагентом, а также внесено в перечень террористов и экстремистов.

** Признана в РФ террористической и нежелательной организацией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.