Подросток в Архангельской области зарезал спящую мать и спрятал тело

В Няндоме Архангельской области расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который зарезал спящую мать, сообщает пресс-служба СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, инцидент произошел 22 февраля. Подросток решился на убийство матери из-за личных неприязненных отношений. Он подкрался к 51-летней женщине, пока та спала, и нанес ей несколько ударов ножом.

После этого он спрятал тело в погреб и скрылся. Однако далеко он не ушел — его удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Они допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Правоохранители планируют ходатайствовать перед судом об отправке подозреваемого под стражу в качестве меры пресечения. Сам задержанный уже признал свою вину.

Ранее 17-летняя девушка на Алтае родила дома и убила сына канцелярским ножом. Затем она избавилась от тела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.