17-летняя девушка на Алтае родила дома и убила сына канцелярским ножом

17-летняя девочка из Барнаула родила ребенка, после чего жестоко убила его и избавилась от тела. Суд вынес ей приговор, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, девочка долгое время скрывала беременность от окружающих. Утром 10 октября 2025 года ее родители ушли на работу, и она родила в домашних условиях здорового мальчика.

Через несколько часов молодая мать нанесла новорожденному множество ударов канцелярским ножом по грудной клетке и шее. Ребенок скончался на месте.

После этого девочка завернула тело в полиэтиленовый пакет и выбросила возле водоема.

В связи с этим в отношении жительницы Барнаула было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В ходе предварительного следствия были найдены достаточные доказательства ее вины.

На данный момент суд вынес приговор. Ей назначили два года лишения свободы в воспитательной колонии.

