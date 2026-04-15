СК исключил криминальную версию смерти найденной в брянской реке женщины

Следственный комитет не обнаружил криминальной составляющей в смерти женщины, которую нашли в реке в Брянске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

Тело заметили в реке Десна, когда искали 10-летнего ребенка, который провалился под лед реки еще 20 января.

Следователи установили, что женщина, живущая в Советском районе Брянска, пропала 15 декабря 2025 года. Тело было обнаружено 29 марта 2026-го в реке в Бежицком районе.

При этом во время осмотра места происшествия признаков криминальной смерти не выявлено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.