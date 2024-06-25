Страшные люди: ликвидированные террористы из Дагестана ранее избивали бизнесмена

Бывший начальник почты в Сергокале и экс-бизнесмен Абдулла рассказал, как сыновья задержанного Магомеда Омарова избивали его и даже сожгли кафе, которым владел мужчина, сообщает Mash .

Абдулла хотел пойти в политику. Он знал обо всех махинациях бывшего главы Сергокалинского района Омарова и активно о них писал. В итоге семья решила избавиться от предпринимателя.

Сыновья-боевики, которых ликвидировали во время теракта в Дагестане, избивали мужчину, угрожали оружием и поджигали его кафе. Месяц он лечился в больнице после избиения. Сын Омарова Осман стрелял в бизнесмена.

«Отец всю жизнь подлецом был, подлым человеком. И эти дети от отца такие… От яблони яблоки далеко не падают», — рассказал Абдулла.

Он написал около 50 заявлений на семью Омарова, но ни одно так и не было рассмотрено. На протяжении 10 лет мужчина не может устроиться на работу даже сторожем. Его жену тоже уволили из детского сада.

24 июня стало известно, что Омарова официально задержали. На него могут завести дело за пособничество терроризму из-за участия сыновей и племянника экс-чиновника в нападении боевиков в Дагестане.

В атаке на синагогу и церковь участвовали сразу несколько родственников экс-чиновника, в том числе сыновья Осман и Адиль. Омарова допросили сразу в день нападения, но официально задержали только 24 июня.

Нападение боевиков на церковь и синагогу в Дербенте произошло 23 июня. Они атаковали здание с помощью автоматов. Затем в синагоге вспыхнул пожар. Число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 25, пострадал 51 человек.