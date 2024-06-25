112: число погибших при терактах в Дагестане выросло до 25

Число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 25, в результате происшествий пострадал 51 человек, сообщает Telegram-канал «112».

Среди погибших числятся 15 силовиков, 5 гражданских человек. Личности пяти жертв на данный момент не установлены. Двое раненых правоохранителей до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.

23 июня террористы обстреляли синагогу и церковь в Дербенте и Махачкале. Всех боевиков, в числе которых оказались сыновья экс-главы Сергокалинского района Осман и Адиль, удалось ликвидировать.

Родственникам погибших в ходе терактов в Дагестане выплатят по 1 млн рублей, пострадавшие получат до 500 тыс. рублей.