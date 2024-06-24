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Семьи погибших в теракте в Махачкале и Дербенте получат по 1 млн рублей

Родственникам погибших в ходе терактов в Дагестане выплатят по 1 млн рублей, пострадавшие получат до 500 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

О выплатах рассказал журналистам глава республики Сергей Меликов. 1 млн рублей получат семьи погибших, независимо от того, были ли они сотрудниками правоохранительных органов или гражданскими лицами.

Также до 500 тыс. рублей помощи предоставят пострадавшим в зависимости от степени их ранения и тяжести.

По словам Меликова, дополнительную материальную помощь семьям погибших сотрудников полиции в результате нападения террористов окажет сенатор РФ от Дагестана Сулейман Керимов.

Также Меликов отметил, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в Дагестане, освобожден от должности. Сейчас его обвиняют в пособничестве террористам.

23 июня террористы обстреляли синагогу и церковь в Дербенте и Махачкале. Всех боевиков, в числе которых оказались сыновья экс-главы Сергокалинского района Осман и Адиль, удалось ликвидировать.