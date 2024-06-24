Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова обвиняют в пособничестве террористам

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова обвиняют в пособничестве террористам. Встал вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, сообщает SHOT .

Следователи допросили Омарова. Мужчина честно признался в том, что уже несколько лет знал о радикальных взглядах двух своих сыновей, Адиля и Османа, и племянника.

По словам главы Сергокалинского района, семья часто ссорилась с мужчинами, так как не поддерживала их взгляды. Но в полицию никто не решался заявить, несмотря на их радикальную деятельность.

Помимо Адиля и Османа, у Омарова есть еще шесть сыновей. Их, а также других родственников, будут допрашивать следователи.

Ранее стало известно, что сыновья и племянник Омарова были в числе боевиков, устроивших теракт в Махачкале и Дербенте. Правоохранители ликвидировали всех террористов.

В результате нападения боевиков в Дагестане погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских, сообщил ранее глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.