Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» из-за сыновей-боевиков

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Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» и-за сыновей-террористов, пишут СМИ со ссылкой на реготделение партии.

«Решение принято в соответствии с уставом — за дискредитирующие „Единую Россию“ действия», — указано в материале.

Ранее в Дербенте и Махачкале боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.

В МВД республики сообщили о четырех уничтоженных боевиках в Махачкале и двух в Дербенте.

Троих ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как сыновей и племянника Омарова.