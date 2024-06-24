Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» из-за сыновей-боевиков
«Единая Россия " исключила из партии отца дагестанских террористов
Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» и-за сыновей-террористов, пишут СМИ со ссылкой на реготделение партии.
«Решение принято в соответствии с уставом — за дискредитирующие „Единую Россию“ действия», — указано в материале.
Ранее в Дербенте и Махачкале боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.
В МВД республики сообщили о четырех уничтоженных боевиках в Махачкале и двух в Дербенте.
Троих ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как сыновей и племянника Омарова.