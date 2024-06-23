Ликвидированных в Дагестане боевиков опознали
В дагестанских терактах участвовали сыновья и племянник главы района республики
В дагестанских терактах участвовали сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, пишет «Интерфакс».
Троих ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как сыновей и племянника главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, указывает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самого Омарова ранее задержали силовики. У Омарова 9 детей. Двое из них, Адиль и Осман, были опознаны.
Сейчас известно о 10 погибших в Дагестане. Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев погиб в перестрелке с террористами в Дербенте,