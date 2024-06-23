Погиб еще один полицейский при КТО в Дагестане

Начальник отдела полиции погиб в перестрелке с террористами в Дербенте

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев погиб в перестрелке с террористами в Дербенте, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев скончался от тяжёлого ранения.

Спецоперация по ликвидации террористов продолжается, указали в пресс-службе республиканского ведомства.

Ранее в Дербенте и Махачкале неизвестные напали на православные церкви и синагогу, они также устроили перестрелку с полицейскими. Погибли 5 человек, 23 пострадали.

Укрывшихся от террористов в храме прихожан вывели.