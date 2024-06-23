Погиб еще один полицейский при КТО в Дагестане
Начальник отдела полиции погиб в перестрелке с террористами в Дербенте
Фото - © МВД Дагестана
Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев погиб в перестрелке с террористами в Дербенте, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.
Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев скончался от тяжёлого ранения.
Спецоперация по ликвидации террористов продолжается, указали в пресс-службе республиканского ведомства.
Ранее в Дербенте и Махачкале неизвестные напали на православные церкви и синагогу, они также устроили перестрелку с полицейскими. Погибли 5 человек, 23 пострадали.
Укрывшихся от террористов в храме прихожан вывели.