В Махачкале вывели спрятавшихся от террористов в храме

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Силовики зачистили Свято-Успенского собор от террористов, забаррикадировавшихся там людей вывели, пишет ТАСС.

СМИ опубликовали кадры зачистки церкви в Махачкале.

Людей, укрывавшихся в храме от террористов, благополучно вывели, говорится в Telegram-канале агентства.

Однако прихожане сообщили, что в самом начале нападения боевики убили церковного сторожа.

Ранее главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья могли участвовать в терактах в Дагестане, задержали, машину обстреляли неизвестные.