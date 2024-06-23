В Махачкале вывели спрятавшихся от террористов в храме
Силовики зачистили Свято-Успенского собор от террористов
Силовики зачистили Свято-Успенского собор от террористов, забаррикадировавшихся там людей вывели, пишет ТАСС.
СМИ опубликовали кадры зачистки церкви в Махачкале.
Людей, укрывавшихся в храме от террористов, благополучно вывели, говорится в Telegram-канале агентства.
Однако прихожане сообщили, что в самом начале нападения боевики убили церковного сторожа.
Ранее главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья могли участвовать в терактах в Дагестане, задержали, машину обстреляли неизвестные.