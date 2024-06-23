112: главу района, чьи дети участвовали в дагестанском теракте, задерживали с боем

сегодня в 22:18

В Сергокале напали на машину с отцом погибших боевиков

Главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья могли участвовать в терактах в Дагестане, задержали с боем, пишет Telegram-канал 112.

При обстрела автомобиля один сотрудник полиции ранен.

Как пишет медиа, чиновник собирался писать заявление об уходе, но был задержан силовиками.

У Омарова 9 детей. Двое из них, Адиль и Осман, были уничтожены в ходе контртеррористической операции после нападений на православные храмы, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.

Сейчас известно о 9 погибших в Дагестане, 25 человек пострадали.