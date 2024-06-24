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Названы имена полицейских, погибших при теракте в Дагестане

При нападении боевиков на церковь и синагогу в Дагестане погибли 15 полицейских на территории Дербента и Махачкалы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок», — написала Волк в Telegram-канале.

При выполнении служебного долга в республике погибли:

— начальник ОМВД России по г. Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев,

— полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по г. Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев,

— дознаватель ОД ОМВД России по г. Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков,

— оперуполномоченный ОУР ОМВД России по г. Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев,

— заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД России по г. Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов,

— инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию г. Махачкала) лейтенант полиции Магомед Магомедов,

— инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов,

— инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Хабиб Алиев,

— инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Магомедрасул Мамаев,

— инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев,

— заместитель командира взвода полка ППСП УМВД России по г. Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов,

— полицейский полка ППСП УМВД России по г. Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев,

— полицейский-водитель полка ППСП УМВД России по г. Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков,

— специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев,

— старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев.

Вечером 23 июня в двух городах Дагестана боевики обстреляли синагогу и церковь. Террористы были ликвидированы силовиками. Власти Дагестана объявили трехдневный траур после терактов. Также утром 24 июня НАК заявил о завершении контртеррористической операции в республике. Ранее были установлены личности уничтоженных боевиков.