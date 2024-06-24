Установлены личности террористов, напавших на церковь и синагогу в Дагестане

Следователи установили личности ликвидированных террористов, которые напали на церковь и синагогу в Дагестане и стреляли в силовиков, сообщает пресс-служба СКР.

Действия боевиков квалифицированы следователями по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пунктам «а», «б» части 4 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

По данным следствия, 23 июня группа мужчин с оружием напала на религиозные здания в Махачкале и Дербенте. Они также обстреляли полицейских. Предварительно, погибли 15 силовиков и 4 мирных жителей, в том числе православный священник.

При проведенной операции были уничтожены пятеро террористов.

На местах стрельбы работают местные следователи, криминалисты, эксперты. Специалисты устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что власти республики поддержат семьи погибших и пострадавших при данных терактах. Им выплатят матпомощь.