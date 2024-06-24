Власти Дагестана поддержат семьи погибших при теракте

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Семья погибших и пострадавших в Дагестане окажут материальную помощь

Семьи погибших и пострадавших при терактах в Махачкале и Дербенте получат материальную помощь, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Принято решение об оказании обязательной материальной помощи [семьям] всех погибших и пострадавших», — указал руководитель республики.

Он уточнил, что выплаты положены сотрудникам полиции и гражданским лицам.

Ранее сообщалось о минимум 15 погибших силовиках при проведении КТО в Дагестане.

В республике объявили трехдневный траур.