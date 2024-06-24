Власти Дагестана поддержат семьи погибших при теракте
Семья погибших и пострадавших в Дагестане окажут материальную помощь
Семьи погибших и пострадавших при терактах в Махачкале и Дербенте получат материальную помощь,сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Принято решение об оказании обязательной материальной помощи [семьям] всех погибших и пострадавших», — указал руководитель республики.
Он уточнил, что выплаты положены сотрудникам полиции и гражданским лицам.
Ранее сообщалось о минимум 15 погибших силовиках при проведении КТО в Дагестане.
В республике объявили трехдневный траур.