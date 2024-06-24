Власти Дагестана объявили трехдневный траур после терактов

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В Дагестане объявили траур после терактов в Дербенте и Махачкале

В Дагестане объявили траур после терактов в Дербенте и Махачкале, сообщила пресс-служба главы региона.

"В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании.... отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи", - сказано в сообщении.

Ранее в Дербенте и Махачкале боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. есть террористов были уничтожены.

Более 15 сотрудников полиции погибли при КТО в Дагестане.