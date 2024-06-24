Опубликованы кадры из церкви, на которую напали террористы в Дербенте

В Сети появилось видео из православного храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, который обстреляли террористы, сообщает SHOT .

Внутри храма царит разруха, вызванная беспорядочными выстрелами: по полу разбросаны предметы интерьера, лежат осколки стекла, на иконах видны следы от пуль.

В воскресенье группа террористов совершила нападение на православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Церковь была подожжена.

Также во время теракта был убит настоятель храма, 66-летний отец Николай. Он был конкретной целью боевиков, так как фото священника террористы выкладывали за месяц до нападения в своем чате, где обсуждались все детали.