Напавшие на Дербент и Махачкалу планировали теракт около месяца
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Террористы, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали теракт с середины мая, сообщает SHOT.
В день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. В этом же чате выкладывали и фотографии будущих жертв.
Так, например, террористы закрепили фотографию Николая Котельникова, настоятеля дербентского храма Покрова пресвятой Богородицы. Это значит, что именно он был конкретной целью боевиков.
Вечером в воскресенье боевики напали на православную церковь и синагогу. В результате теракта погибло 20 человек.
Ранее стало известно, что НАК принял решение о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. Все террористы были ликвидированы, активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена.