Напавшие на Дербент и Махачкалу планировали теракт около месяца

Террористы, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали теракт с середины мая, сообщает SHOT .

В день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. В этом же чате выкладывали и фотографии будущих жертв.

Так, например, террористы закрепили фотографию Николая Котельникова, настоятеля дербентского храма Покрова пресвятой Богородицы. Это значит, что именно он был конкретной целью боевиков.

Вечером в воскресенье боевики напали на православную церковь и синагогу. В результате теракта погибло 20 человек.

Ранее стало известно, что НАК принял решение о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. Все террористы были ликвидированы, активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена.