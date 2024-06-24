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НАК: контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте

Национальный антитеррористический комитет (НАК) принял решение о завершении в Махачкале и Дербенте контртеррористической операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято из-за ликвидации угрозы жизни и здоровью граждан в Дагестане.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале террористы обстреляли синагогу и церковь. Все боевики были ликвидированы. Погибло 20 человек, ранены 44. В Дагестане из-за трагедии объявили трехдневный траур.

Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что власти поддержат семьи погибших и пострадавших при терактах. Им будет выделена матпомощь.