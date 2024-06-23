Baza: боевики в Махачкале использовали американскую винтовку AR-15

По предварительным данным, боевики использовали американскую винтовку AR-15 во время расстрела полицейских в Махачкале. Об этом сообщает Baza .

AR-15 — это легкая полуавтоматическая винтовка производства США. Помимо самой AR-15, cуществует множество ее модификаций и моделей оружия, основанных на ее базе.

В Дербенте и Махачкале в воскресенье совершено нападение боевиков на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Убиты священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС.

В Дагестане объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются, двое боевиков ликвидированы. В республике введен режим КТО. МВД Дагестана призвало жителей Махачкалы не выходить из дома без необходимости.

Число погибших при нападении на Дагестан возросло до 9 человек, из них 7 правоохранители, сообщал источник 112. Предварительно, пострадали 25 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.