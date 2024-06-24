Бутылки с зажигательной смесью и стрельба: названы детали теракта в Дагестане

Около 17:55 23 июня террористы одновременно бросили зажигательные смеси в синагогу и христианскую церковь в Дербенте, затем они стали стрелять по охраняющим здания полицейским, сообщает Baza .

Оба религиозных здания загорелись.

Около синагоги в результате стрельбы погибли охранник и полицейский. Второй полицейский был ранен. Еще предварительно возле синагоги убиты двое прохожих.

Рядом с церковью боевики убили полицейского и отца Николая, который прослужил там свыше 40 лет. Террористы скрылись на белой иномарке Volkswagen Polo.

Через полчаса, в 18:30, другая группа боевиков началась стрелять по полицейским, которые несли службу рядом с церковью на улице Мирзабекова в Махачкале. Четверо силовиков погибли на месте, несколько были ранены. Затем террористы захватили машину ВАЗ-2114 и скрылись на ней по улице Комарова в сторону железной дороги.

На улице Ермошкина злоумышленники кинули коктейль Молотова в синагогу, а после этого преступники обстреляли сотрудников ДПС, которые стояли на улице Буйнакского, там погиб один полицейский.

В районе 19 часов боевики начали стрелять по полицейским, находившимся около кафе «Встреча» на улице Каммаева.

В результате проведенной контртеррористической операции все боевики были ликвидированы. Режим КТО в Дагестане отменили.