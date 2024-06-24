В Дагестане вскроют бандитское подполье

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Всех участников «спящих ячеек» поймают в Дагестане

Всех участников «спящих ячеек» поймают после терактов в Дагестане, заявил глава республики Сергей Меликов.

«Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих „спящих ячеек“, — сказал глава региона, кадры заявления опубликованы Telegram-канале.

Меликов уточнил, что бандитское подполье управляется из-за рубежа.

Он также призвал оказывать содействие силовикам.

Глава республики пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших при терактах в Махачкале и Дербенте.

Ранее сообщалось о минимум 15 погибших силовиках при проведении КТО в Дагестане.

В республике объявили трехдневный траур.