В Дагестане вскроют бандитское подполье
Всех участников «спящих ячеек» поймают в Дагестане
Всех участников «спящих ячеек» поймают после терактов в Дагестане, заявил глава республики Сергей Меликов.
«Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих „спящих ячеек“, — сказал глава региона, кадры заявления опубликованы Telegram-канале.
Меликов уточнил, что бандитское подполье управляется из-за рубежа.
Он также призвал оказывать содействие силовикам.
Глава республики пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших при терактах в Махачкале и Дербенте.
Ранее сообщалось о минимум 15 погибших силовиках при проведении КТО в Дагестане.
В республике объявили трехдневный траур.