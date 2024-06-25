Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова официально задержали

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова официально задержали. На него могут завести дело за пособничество терроризму из-за участия сыновей и племянника экс-чиновника в нападении боевиков в Дагестане, сообщает Baza .

В атаке на синагогу и церковь участвовали сразу несколько родственников экс-чиновника, в том числе сыновья Осман и Адиль. Омарова допросили сразу в день нападения, но официально задержали только 24 июня.

По предварительным данным, бывшего чиновника задержали за мелкое хулиганство, но теперь ему светит более серьезная статья. Во время допроса Омаров заявил, что давно знал о религиозно-политических предпочтениях детей. Оба сына исповедовали ваххабизм.

После нападения террористов Омарова исключили из партии «Единая Россия». Он занимал должность секретаря местного отделения партии и являлся членом регионального политсовета.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлели коттедж Омарова. Дом огорожен пятиметровым забором. На нем установлены колючая проволока и специальные защитные пластины.

Что касается детей экс-чиновника, за год то теракта в Дербенте и Махачкале они хотели поставить в сельскую мечеть своего имама, более радикального, из-за чего у них возник конфликт с дагестанским муфтиятом.

Сыновья Омарова пытались надавить на тех, кто выступал против становления нового духовного главы, заявляя, что они должны подчиняться, так как их отец — глава села. Но у них не получилось переманить людей на свою сторону, после чего Осман улетел в Турцию. Предполагается, что там его завербовали радикальные исламисты.

Нападение боевиков на церковь и синагогу в Дербенте произошло 23 июня. Они атаковали здание с помощью автоматов. Затем в синагоге вспыхнул пожар. Число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 25, в результате происшествий пострадал 51 человек.