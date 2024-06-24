Опубликованы кадры коттеджа Омарова, чьи дети участвовали в теракте в Дербенте

Стало известно, как выглядит дом экс-главы Сергокалы Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в нападении на православный храм и на синагогу в Дербенте, сообщает Mash .

В сети появилось видео, на котором запечатлели коттедж Омарова. Дом огорожен пятиметровым забором. На нем установлены колючая проволока и специальные защитные пластины.

Осман и Адиль Омаровы — сыновья экс-главы Сергокалы Магомеда Омарова. За год то теракта в Дербенте и Махачкале они хотели поставить в сельскую мечеть своего имама, более радикального, из-за чего у них возник конфликт с дагестанским муфтиятом.

Сыновья Омарова пытались надавить на тех, кто выступал против становления нового духовного главы, заявляя, что они должны подчиняться, так как их отец — глава села. Но у них не получилось переманить людей на свою сторону, после чего Осман улетел в Турцию. Предполагается, что там его завербовали радикальные исламисты.

23 июня пособники братьев Омаровых напали на правоохранителей на въезде в Сергокалу, где находится памятник лейтенанту Магомеду Нурбагандову, которого радикалы расстреляли в 2016 году в лесу.

По словам члена правления Национальной Ассоциации Юристов РФ Руслана Нагиева, братья Омаровы были сторонниками такфиризма, обвиняющими в «неверии» мусульман и выступающими против христиан и иудеев. Как утверждает Нагиев, к этой же идеологии принадлежали и задержанные террористы, взявшие заложников в ростовском СИЗО-1 16 июня.

23 июня боевики напали на церковь и синагогу в Дербенте, атаковав здания из автоматов. После нападения в синагоге вспыхнул пожар. В результате терактов погибли, по последним данным, 20 человек, минимум 15 из которых — правоохранители. Все боевики были уничтожены.