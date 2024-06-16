Уголовное дело возбудили после захвата заложников в ростовском СИЗО

Следователи возбудили уголовное дело по статье 206 УК РФ «Захват заложника» после инцидента в ростовском СИЗО-1, сообщает пресс-служба СКР.

Шесть заключенных захватили двух сотрудников СИЗО в заложники. Они требуют оружие и машину, чтобы уехать из изолятора.

С преступниками ведутся переговоры. Их пытаются убедить освободить заложников, но пока безрезультатно.

В воскресенье утром шесть осужденных выбили решетку окна в камере СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Затем вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника, а также младшего инспектора дежурной службы.

Кроме того, террористы заявили, что принадлежат к движению «Исламское государство»*.

*запрещенная в РФ террористическая организация.