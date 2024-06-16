Террористы, захватившие заложников в ростовском СИЗО, вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, сообщает РИА Новости .

При этом огнестрельного оружия у захватчиков нет.

«У них (террористов — ред.) топорики, видимо, с пожарного щита и резиновые дубинки. Огнестрельного оружия у них нет», — заявил агентству осведомленный источник.

Ранее осужденные выбили оконную решетку в камере СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы изолятора. Террористы заявили о принадлежности к «Исламскому государству»*, а также потребовали оружие и машину, чтобы покинуть территорию СИЗО.

*террористическая организация, запрещена в России.