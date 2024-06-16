«Нас подготовил сам Аллах»: террористы в ростовском сизо требуют машину для побега

Террористы, взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО на улице Горького, в ходе переговоров потребовали оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию изолятора, сообщает «112» .

На опубликованных кадрах один из террористов заявил, что «эту группу подготовил сам Аллах».

Прибывшие на место силовики готовые к любым вариантам развития событий. В настоящее время переговоры с террористами продолжаются, а взятые в заложники сотрудники СИЗО живы.

В воскресенье утром осужденные выбили оконную решетку в камере СИЗО в Ростове, а затем проникли в дежурную часть. Там террористы взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1.

Силовики установили личности пятерых из шести захватчиков ростовского СИЗО, часть из них осуждена за терроризм. Они заявили о принадлежности к «Исламскому государству»*.

*террористическая организация, запрещена в РФ.