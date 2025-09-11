Страшная трагедия: женщина с малышом выпали из окна в Петербурге

сегодня в 09:37

Женщина с годовалым ребенком выпали с 6 этажа в Санкт-Петербурге

Страшная трагедия произошла в Санкт-Петербурге: из окна одного из домов выпала женщина с годовалым малышом. О произошедшем в экстренные службы сообщил сосед, сообщает РЕН ТВ .

Мать на протяжении 2 месяцев снимала комнату в доме, расположенном в центре Северной столицы.

Накануне ночью женщина вместе с ребенком выпала из окна 6 этажа. В скорую помощь позвонил сосед по квартире.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О том, выжил ли кто-то после падения, не сообщается.

