Трагедия в элитном ЖК Москвы: педиатр выпал из окна после посещения пациента

Педиатр выпал из окна элитного жилья в Москве, где был на вызове

Тело педиатра обнаружили у дома в элитном ЖК на севере столицы. Медик выпал из окна, сообщает Mash .

Ночью незадолго до трагедии врач приехал в этот дом на вызов к ребенку. Он вместе с бригадой около 2:00 поднимался на 18 этаж, где его ждал юный пациент.

Через какое-то время тело педиатра было найдено под окнами элитного жилья. Что именно случилось, неизвестно.

Как рассказал консьерж, он видел, что медики зашли в квартиру, а позже заметил вторую скорую помощь — та стояла у места падения врача.