Трагедия в элитном ЖК Москвы: педиатр выпал из окна после посещения пациента
Педиатр выпал из окна элитного жилья в Москве, где был на вызове
Тело педиатра обнаружили у дома в элитном ЖК на севере столицы. Медик выпал из окна, сообщает Mash.
Ночью незадолго до трагедии врач приехал в этот дом на вызов к ребенку. Он вместе с бригадой около 2:00 поднимался на 18 этаж, где его ждал юный пациент.
Через какое-то время тело педиатра было найдено под окнами элитного жилья. Что именно случилось, неизвестно.
Как рассказал консьерж, он видел, что медики зашли в квартиру, а позже заметил вторую скорую помощь — та стояла у места падения врача.