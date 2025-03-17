«Ставки на спорт» не сработали: пенсионерка отправила «капперам» 1,5 млн руб

65-летняя жительница Барнаула решила заработать на ставках на спорт. В Telegram она связалась с «капперами», которые оказались мошенниками. В итоге пенсионерка не разбогатела, а обеднела на 1,5 млн рублей, сообщает Baza .

В группу капперов бабушку пригласили в октябре прошлого года. Женщина решила, что разбирается в спорте, поэтому заинтересовалась предложением вложить деньги. Как это сделать, она не знала, но обратилась за помощью к вежливым администраторам канала.

Они заявили, что ставки можно сделать через них, для этого достаточно отправить средства на указанные карты. Сначала пенсионерка отправляла им свободные деньги, а затем азартная дама перешла на сбережения, а потом обратилась к знакомым и в микрофинансовые организации.

В феврале этого года пенсионерке понадобились средства на лечение внука. Она обратилась к администраторам, но те заявили, что женщина «все проиграла». При этом они предложили поставить еще, чтобы отыграться. Расстроенная гражданка решила больше не испытывать судьбу, ведь уже лишилась 1,5 млн рублей. Вместо новой ставки она отправилась в полицию.

Ранее кибермошенники придумали привлекать «телефонных инженеров» для доступа к сим-картам и мобильным банкам россиян. Как сообщили агентству в МВД России, преступники звонят абонентам сотовых компаний и представляются «телефонными инженерами».