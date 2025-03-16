Мошенники придумали новый способ телефонного обмана россиян

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Кибермошенники придумали привлекать «телефонных инженеров» для доступа к сим-картам и мобильным банкам россиян, сообщает ТАСС .

Как сообщили агентству в МВД России, мошенники звонят абонентам сотовых компаний и представляются «телефонными инженерами».

Они просят назвать комбинацию цифр и таким образом получают доступ к счетам и сим-картам.

Полицейские рекомендуют не разговаривать с незнакомцами и сразу прекращать разговор.

Ранее эксперт РИАМО рассказал об эффективности защиты от киберпреступников определителя номера.