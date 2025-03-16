Мошенники придумали новый способ телефонного обмана россиян
Кибермошенники придумали привлекать «телефонных инженеров» для обмана
Кибермошенники придумали привлекать «телефонных инженеров» для доступа к сим-картам и мобильным банкам россиян, сообщает ТАСС.
Как сообщили агентству в МВД России, мошенники звонят абонентам сотовых компаний и представляются «телефонными инженерами».
Они просят назвать комбинацию цифр и таким образом получают доступ к счетам и сим-картам.
Полицейские рекомендуют не разговаривать с незнакомцами и сразу прекращать разговор.
Ранее эксперт РИАМО рассказал об эффективности защиты от киберпреступников определителя номера.