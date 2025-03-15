Россиянам рассказали, поможет ли определитель номера защититься от мошенников

Эксперт в области кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев в беседе с РИАМО объяснил, что определители номера могут помочь в некоторых случаях мошенничества, однако банки и различные ведомства могут звонить с разных телефонных номеров.

«На сегодняшний день работают определители номера, которые дают общую информацию о звонящем. В действительности, они будут работать только тогда, когда от банков и госслужащих будут поступать звонки с подтверждением того, что звонят именно из банка или от государственного ведомства», — уверен Косарев.

Эксперт напомнил, что мошенники пользуются тем, что банки и государственные ведомства могут звонить людям с любых номеров, и это считается нормальным. Именно эту ситуацию призывает изменить Косарев.

Ранее стало известно, что мошенники научились списывать деньги россиян во время телефонного разговора. Россиян призвали не перезванивать на незнакомые номера.