Мошенники научились списывать деньги россиян во время телефонного разговора

Кибермошенники придумали новый способ обманывать россиян и присваивать себе их деньги. Злоумышленники отправляют SMS с различными просьбами перезвонить на определившийся номер, после чего с человека списываются средства, пишет РИА Новости .

«Просьба (в SMS — ред.) может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудники МВД РФ предупреждают граждан о необходимости проявлять бдительность при получении подобных сообщений с просьбой перезвонить на незнакомые номера.

Органы правопорядка разъяснили механизм обмана с телефонными сервисами. Мошенники регистрируют специальные линии, где взимается оплата за сам факт соединения, но умалчивают об этом при распространении номера.

В отличие от легальных развлекательных служб, которые честно предупреждают о платном характере звонка, мошенники скрывают информацию о списании средств. Такие законные сервисы обычно предоставляют услуги по телефону с дополнительной тарификацией за звонок, и это всегда отражено в их рекламных материалах.

Ранее в России появилась возможность установить самозапрет на получение кредитных средств. Такую меру ввели с целью защитить население от мошенников.