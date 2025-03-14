Самозапрет на кредиты: мошеннические схемы растут как грибы после дождя

Что делать, если самозапрет на кредиты был снят без ведома гражданина

Введение самозапрета на кредиты с 1 марта 2025 года породило ряд мошеннических схем. Одной из таких схем является снятие самозапрета без ведома гражданина. Если человек замечает подобные действия, ему рекомендуется предпринять ряд шагов, сообщил РИАМО руководитель продукта «Кредитный рейтинг» маркетплейса «Сравни» Виктор Буланов.

Эксперт отметил разнообразие мошеннических схем, которые растут после введения самозапрета на кредиты как грибы после дождя.

Теоретически мошенники могут попытаться снять установленный самозапрет, если получат доступ к аккаунту гражданина на «Госуслугах». Однако для подачи заявления о снятии самозапрета требуется подтверждение личности с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), полученной через приложение «Госключ». Этот дополнительный уровень защиты затрудняет несанкционированный доступ к управлению самозапретом, пояснил эксперт.

«Несмотря на это, мошенники могут использовать методы социальной инженерии, представляясь сотрудниками «Госуслуг» или других официальных организаций, чтобы обманом получить ваши персональные данные и доступ к аккаунту. Поэтому важно быть бдительными и не передавать свои данные посторонним лицам», — заявил Буланов.

Если гражданин обнаружил, что самозапрет был снят без его ведома, эксперт рекомендует предпринять следующие шаги:

Немедленно восстановите самозапрет. Подайте новое заявление об установлении самозапрета через «Госуслуги».

Проверьте свой «Кредитный рейтинг» на предмет появления новых кредитов или займов.

Сообщите о происшествии в банк или микрофинансовую организацию. Если на ваше имя был оформлен кредит, обратитесь в соответствующее финансовое учреждение с письменным заявлением о мошенничестве и требованием аннулировать кредитный договор. Форму заявления можно получить в банке или МФО.

Обратитесь в правоохранительные органы. Подайте заявление в полицию о факте мошенничества для проведения расследования и предотвращения дальнейших противоправных действий.

Проверьте и защитите свои учетные записи. Измените пароли на «Госуслугах» и других важных сервисах, установите двухфакторную аутентификацию, чтобы предотвратить повторный несанкционированный доступ.

«Безусловно, самозапрет на кредиты для физических лиц – это эффективный инструмент в борьбе с мошенничеством. Если на ваше имя установлен самозапрет, мошенникам будет крайне сложно оформить кредит, даже имея на руках ваши паспортные данные или другие документы. Если мошенники все же получили доступ к вашим личным данным, самозапрет станет барьером, который не позволит им быстро оформить кредит на ваше имя. Однако важно понимать, что самозапрет — не панацея. По-прежнему стоит соблюдать базовые меры предосторожности: не сообщать персональные данные третьим лицам и регулярно контролировать кредитную историю», — резюмировал Буланов.