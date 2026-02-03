«Старик а****»: напавший на школу в Уфе записывал разговоры учителей и детей

Юный нападавший на школу в Уфе фиксировал речи своих сверстников и преподавательского состава. В своем Telegram-канале он писал, что устал как от одноклассников, так и от учителей, пишет «112» .

Во время одного из занятий по химии ученик девятого класса сделал аудиозапись своего учителя. В опубликованной им записи педагог делает выговор ученикам за плохие оценки и требует предъявить дневники для проверки. Молодой человек неоднократно высказывал свою ненависть к учителям и планировал атаку на школу.

«Старик совсем а**** про нас п******. Так одноклы (одноклассники — ред.) задолбали и учителя. Как обычно не выспался и теперь слушаю тупой гундеж одноклассников, их шутки и смешки, но при этом представляю, как расправлюсь со всеми ими!» — писал школьник в соцсетях.

Ранее сообщалось, что из-за действий нападавшего школьника пострадал учитель истории. Из-за стрельбы в гимназии № 16 возбуждены уголовные дела. Одно из них — о халатности.

