Baza: атаковавший школу в Уфе ученик ранил учителя истории
Фото - © Телеграм-канал Baza
Напавший на школу в Уфе девятиклассник ранил учителя истории Тимура С. В социальных сетях молодой человек многократно негативно высказывался о преподавателе, сообщает Baza.
Еще в Сети парень жаловался на то, что в начале шестого класса его перевели в 16-ю гимназию.
Согласно предварительной информации, парень хотел ранить именно историка. При этом учитель к нему относился хорошо. Наоборот, подросток часто прогуливал учебу.
Парень пришел в школу с пневматическим автоматом. Он выстрелил в преподавателя и троих учеников. Однако смог попасть только одной из металлических пуль в учителя, причем рикошетом. Затем он взорвал петарду. Школьника задержали работники ППС и Росгвардии.
По информации SHOT, автомат напавший купил в онлайн-магазине. В последние два месяца у молодого человека были перепады настроения. Из-за стрельбы в гимназии №16 возбуждены уголовные дела. Одно из них — о халатности.
