Baza: атаковавший школу в Уфе ученик ранил учителя истории

Напавший на школу в Уфе девятиклассник ранил учителя истории Тимура С. В социальных сетях молодой человек многократно негативно высказывался о преподавателе, сообщает Baza .

Еще в Сети парень жаловался на то, что в начале шестого класса его перевели в 16-ю гимназию.

Согласно предварительной информации, парень хотел ранить именно историка. При этом учитель к нему относился хорошо. Наоборот, подросток часто прогуливал учебу.

Парень пришел в школу с пневматическим автоматом. Он выстрелил в преподавателя и троих учеников. Однако смог попасть только одной из металлических пуль в учителя, причем рикошетом. Затем он взорвал петарду. Школьника задержали работники ППС и Росгвардии.

По информации SHOT, автомат напавший купил в онлайн-магазине. В последние два месяца у молодого человека были перепады настроения. Из-за стрельбы в гимназии №16 возбуждены уголовные дела. Одно из них — о халатности.

